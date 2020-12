Milliardensummen in Aufrüstung

Die Länder des »Indopazifik«, mit denen Deutschland eine engere Militärkooperation anstrebt, rüsten in den meisten Fällen deutlich auf und intensivieren ihre eigenen militärischen Aktivitäten. Australien etwa hat angekündigt, in den nächsten zehn Jahren 186,5 Milliarden US-Dollar zusätzlich in seine Streitkräfte zu investieren und damit faktisch sein Rüstungsbudget um rund 40 Prozent zu steigern. Beschafft werden sollen unter anderem 200 sogenannte Antischiffsraketen mit einer Reichweite von über 370 Kilometern, in Betracht gezogen wird zudem die Entwicklung von Hyperschallraketen.

Auch Indien hat seinen Militäretat in den vergangenen Jahren immer mehr aufgestockt und erreicht mittlerweile ein Rekordvolumen von 71,1 Milliarden US-Dollar. Dies ist der drittgrößte Streitkräftehaushalt der Welt nach denjenigen der USA und Chinas. Allein 2020 belief sich der Wert der indischen Waffenkäufe in den Vereinigten Staaten auf ungefähr 3,4 Milliarden US-Dollar – mehr ...