In einem »Asterix«-Comic gibt es einen römischen Agenten namens »Antivirus«. In der Realität existiert so etwas seit 2019, da gelang es US-Forschern vom »Rensselaer Polytechnic Institute«, aus DNA-Ketten eine Virenfalle zu bauen, sie bindet sich bei Kontakt z. B. an einen Denguevirus, das danach deutlich schlechter in eine Wirtszelle eindringen kann.

Viren sind keine Lebewesen, weil sie zur Vermehrung eine lebende Zelle brauchen. Im wesentlichen besteht ein Virus nur aus ein paar proteinumhüllten Genen, die den Stoffwechsel einer Wirtszelle so steuern können, dass wieder Viren entstehen, die die Zelle zum Platzen bringen. Viren übertragen aber nicht nur Krankheiten, sondern auch Gene von einem Bakterium zum anderen, was diese resistent gegen Antibiotika machen kann.

Die coronabedingte Kontaktreduzierung durch Abstandsregeln, Veranstaltungsverbote und das Tragen eines Mundschutzes bewirkt, dass wir auch für andere Infektionen wie eine Grippe weniger empfängl...