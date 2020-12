Gute Verbindungen

Es rumort an allen Ecken und Enden, meint offenbar der Chef des Inlandsgeheimdienstes. Das legt das längliche Interview nahe, das Thomas Haldenwang, Präsident des Bundesamtes für Verfassungsschutz, der Nachrichtenagentur dpa gegeben hat. In dem am Montag veröffentlichten Gespräch geht es um eine Reihe von Gruppierungen, Parteien und Organisationen, denen Haldenwang »extremistische Bestrebungen« nachsagt: »Die Sicherheitsbehörden haben einen 360-Grad-Blick, wenn es um Extremismus geht.«

Insgesamt sei das zu Ende gehende Jahr 2020 »ein Jahr mit großen Herausforderungen für den Verfassungsschutz« gewesen, berichtet der Behördenleiter, der seit November 2018 Chef des Geheimdienstes ist und inzwischen erkennbar Gefallen an öffentlichen Wortmeldungen gefunden hat. Haldenwang war auf Hans-Georg Maaßen gefolgt, der inzwischen vor allem durch Postings in sogenannten sozialen Medien und öffentliche Äußerungen auffällt, mit denen er irgendwo zwischen dem rechten Rand...