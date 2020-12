Schöne neue Coronawelt

Zwar ist der Start der privatisierten digitalen Verwaltung der Covid-19-Impfstoffvergabe alles andere als gut verlaufen. Die Techfirma Pinnacle Studio und ihr Mutterkonzern EMIS dürfen sich dennoch auf eine rosige Zukunft freuen. Gemeinsam mit US-Techgiganten wie Palantir werden sie zu den Krisengewinnern in der Pandemie zählen.

Denn Covid-19 ist das, was der »Chief Medical Officer« von EMIS, Shaun O’Hanlon, in einem Meinungsbeitrag für das »NHS Confederation«-Blog am 23. Juni als den »Onlinebanking-Moment« des britischen Gesundheitswesens bezeichnete. Auf der Webseite besprechen »Experten« aus den privaten und staatlichen Teilen des Gesundheitswesens – dem National Health Service (NHS) – dessen Zukunft. Geht es nach Leuten wie O’Hanlon, dann ist diese Zukunft profitorientiert und digital.

Die Pandemie eröffne große Möglichkeiten, die es zu ergreifen gelte, so O’Hanlon. Die im Rahmen der Covid-19-Bekämpfung von der Regierung erwirkte Aufweichung von Datensc...