Trotz Virus und Sanktionen

Die in Russland tätigen deutschen Unternehmen sind mit der Lage ihrer dortigen Geschäfte überwiegend zufrieden. Das ergibt sich aus einer im Dezember veröffentlichten Umfrage, die die deutsche Außenhandelskammer in Moskau bei ihren 1.000 Mitgliedsfirmen durchgeführt hat. Demnach bezeichneten 52 Prozent ihr Russland-Geschäft als »zufriedenstellend«, 28 Prozent als »gut« und neun Prozent als »sehr gut«. 29 Prozent der befragten Unternehmen erklärten, sie planten für die nächste Zukunft weitere Investitionen in Russland.

Auf drei Fälle wies die Außenhandelskammer gesondert hin. So erweitere der Landmaschinenhersteller Claas seine Produktion im südrussischen Krasnodar, der Baustoffproduzent Knauf tue dasselbe im Umland von St. Petersburg, und der Einzelhändler Globus habe bei Moskau im September ein neues Logistikzentrum eröffnet – mit Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) und dessen russischem Kollegen Denis Manturow als Ehrengästen.

Der Geschäftsführ...