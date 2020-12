Gefüllte Schneebälle

Wie sollen wir nur die vielen Verwandten, die sonst alle am 24. und 25. zusammenglucken, so geschickt verteilen, dass möglichst wenige Kontakte entstehen und trotzdem niemand beleidigt ist? – fragen sich meine familiengeplagten Freunde. Der 26. muss her! Normalerweise für »Nichtfamilie« reserviert, werden dieses Jahr am Restetag Tanten und Onkels separat bedient. Und mir bleiben endlich die Mitleidseinladungen dritter Klasse am dritten Feiertag erspart, Gott sei Punk!

Ich habe Dienst und muss ins Bistro. »I am a rock – I am an Eieieiländ! Pling pling pling pling, pelingel …!« In Udo’s Probierstübchen dudelt ein Oldie von Simon and Garfunkel, Udo singt mit. Grußlos gehe ich durch zur Küche, Roswitha hackt Zwiebeln. »Hey, Maxi«, ruft mir Udo hinterher, »du kannst Weihnachten auch kommen!« Aua. »Danke, Udo, knurre ich, »lieb von dir, aber ich habe schon was vor am 26.!« – »Na, dann die anderen beiden Feiertage«, antwortet er achselzuckend. »Ich mache im Hinte...