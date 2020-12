Gegründet 1947 Sa. / So., 19. / 20. Dezember 2020, Nr. 297

Zum Inhalt dieser Ausgabe | Eine neue Hoffnung Zurück zu den Anfängen: Dank der »Star Wars«-Serie »The Mandalorian« brummt auch bald wieder der Spielzeugverkauf Peer Schmitt Der Schaden war ziemlich groß, den die beiden letzten »Star Wars«-Filme angerichtet hatten. Sie waren so richtungslos und unattraktiv, dass am Ende selbst der Spielzeugverkauf stockte. Dabei hatte George Lucas für den Spielzeugverkauf die Serie doch einst ins Leben gerufen. Sein Geschäftsmodell regierte jahrzehntelang. Im Hollywood der Endzeit geht es um Rechtevermarktung, Branding, Merchandising. Die Filme sind längst zu groß, zu teuer, zu hoffnungslos werbebedürftig geworden, um ihre Budgets noch allein tragen zu können. Nicht einmal Disney kann sich auf Dauer ein strukturell defizitäres Abenteuer leisten, ohne entsprechende Gegenmaßnahmen zu ergreifen. Für die vorletzte »Episode VIII« bekam Rian Johnson offensichtlich den Auftrag, auf »Star Wars« das Erfolgsrezept des Marvel Cinematic Universe zu applizieren. Die Blechdosen können, dürfen, sollen sich selbst angesichts des Weltend...

Artikel-Länge: 5398 Zeichen

Dieser Beitrag ist am Erscheinungstag gesperrt und nur für Onlineabonnenten lesbar. Danach ist er für drei Monate frei verfügbar. Die Tageszeitung junge Welt finanziert sich vor allem aus den Aboeinnahmen. Mit einem Onlineabo tragen Sie dazu bei, das Erscheinen der jungen Welt und ihre Unabhängigkeit zu sichern.

Für Unentschlossene gibt es die Tageszeitung junge Welt auch am Kiosk, für 1,90 € wochentags und 2,30 € am Wochenende. Alle belieferten Verkaufsstellen in Ihrer Nähe finden Sie hier.

Vollen Zugriff auf alle Artikel bietet das Onlineabo. Jetzt bestellen unter www.jungewelt.de/abo.

Unverzichtbar! Jetzt junge Welt stärken.

Bitte einloggen Benutzername* Passwort*

Abo abschließen

Gedruckt Sechs mal die Woche: Hintergrund und Analysen, Kultur, Wissenschaft und Politik. Und Samstag acht Seiten extra. 43,60 Euro/Monat Soli: 55,60 €, ermäßigt: 30,60 € Bestellen Online 24/7: Sofortiger Zugang zu allen Artikeln und Beilagen. Downloads, Mailausgabe, Features, das ganze Archiv. 20,60 Euro/Monat Soli: 27,60 €, ermäßigt: 13,60 € Bestellen