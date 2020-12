Terror gegen Bauern

Die internationale Solidaritätskampagne läuft auf Hochtouren: Nachdem in Kolumbien drei Aktivisten der Bauernbewegung festgenommen wurden, fordern linke Organisationen und Parteien, Kollektive, Nichtregierungsorganisationen und Akademiker in aller Welt ihre sofortige Freilassung. In einem jW vorliegenden Brief, der am Montag an die Botschafter Kolumbiens in mehreren europäischen Ländern übergeben werden soll, heißt es, die Verhaftungen seien »Teil einer systematischen Kriminalisierungskampagne« des Staates. Ziel sei, »die Aktivitäten sozialer Bewegungen zu delegitimieren«.

In einer koordinierten Aktion – der »Operation Santa Marta« – waren am Dienstag und Mittwoch in drei Regionen Kolumbiens die Bauernführer Teófilo Acuña, Adelso Gallo und Robert Daza von der Nationalpolizei verhaftet worden. Wie mehrere kolumbianische Medien berichteten, wirft die Oberstaatsanwaltschaft ihnen »schwere Rebellion« vor. Acuña, Gallo und Daza gehören zu den bekanntesten Gesic...