Vernetzte Kriegführung

Einer der Beiträge, die Hensoldt zu den Kriegen der Zukunft leistet, ist die Mitarbeit am Future Combat Air System (FCAS). Dabei handelt es sich um ein umfassendes System, das sich um den geplanten deutsch-französischen Kampfjet der sechsten Generation zentriert. Die Luftwaffe nutzt aktuell Kampfjets, die gemeinhin den Generationen vier (Tornado) bzw. vier plus (Eurofighter) zugerechnet werden. Das Topmodell der fünften Generation ist der US-Tarnkappenjet F-35. Die sechste Generation zeichnet sich insbesondere dadurch aus, dass sie umfassend vernetzt sein soll: Ihre Kampfjets sollen unmittelbar mit Aufklärungssatelliten verbunden sein, im automatisierten Verbund mit Drohnen und Drohnenschwärmen kämpfen und nach Möglichkeit online auch an weitere Waffensysteme angekoppelt sein. Einsatzbereit sein wird die sechste Generation, und mit ihr auch das FCAS, den aktuellen Planungen zufolge ab 2040.

