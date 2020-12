»Bei Nadelstichen wird es nicht bleiben«

Wie stellt sich kurz vor dem Jahreswechsel die Lage bei den größten deutschen Sportvereinen dar?

Der Lockdown und die Pandemie treffen unsere Vereine wie den gesamten Amateur- und Breitensport natürlich hart. Zu Beginn des Jahres hatten wir uns als Verbund darüber gefreut, endlich die Marke von insgesamt einer Million Mitgliedern geknackt zu haben. Nun müssen wir realistisch damit rechnen, dass wir mit Beginn des neuen Jahres zwischen zehn und 15 Prozent der Mitglieder verlieren, das sind also zwischen 100.000 und 150.000 Beitragszahler. Überproportional werden die Austritte vor allem in den eher hochpreisigen Bereichen wie den Fitnessstudios sein sowie im Kinder- und Jugendbereich, zum Beispiel bei den Schwimmkursen für Kinder, die praktisch das ganze Jahr nicht angeboten werden konnten. Im Hintergrund droht zudem eine Austrittswelle bei unseren Wettkampfsportlern, die bis jetzt noch geduldig sind und warten, dass die Wettkämpfe in den unteren Ligen bald ...