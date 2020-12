Karaokesingen in Hanoi

Während die USA jeden Tag neue Rekordzahlen an Coronainfektionen und -toten melden und in der EU zum Teil immer schärfere Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie ergriffen werden müssen, feiern die Menschen in der Sozialistischen Republik Vietnam die Rückkehr zur Normalität. Ho-Chi-Minh-Stadt wirbt auf einer Homepage bereits um Besucher aus dem eigenen Land: »Um die denkwürdigsten Momente der diesjährigen Weihnachtszeit mit Verwandten und Freunden zu erleben, finden Sie hier ideale Orte, um zu feiern.«, heißt es dort. Anfang der vergangenen Woche eröffnete die Oper der Stadt ihr Winterprogramm mit Tschaikowskis Ballett »Der Nussknacker«. Bei den Gästen wird lediglich Fieber gemessen und sie werden gebeten, vor der Aufführung die Hände zu desinfizieren und Gesichtsmasken zu tragen.

Eine Bloggerin aus Vietnam, die als Lehrerin arbeitet, schreibt auf Facebook: »Bei uns in der Provinz hat sich das Leben schon lange wieder normalisiert. In Hanoi gilt noch eine Ma...