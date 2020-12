Zum Inhalt dieser Ausgabe | Eine falsche Bescheidenheit Schillernd schön: Das neue Album der Dirty Projectors René Hamann Saudade. Man kennt diesen Begriff. Das kleine Wort bezeichnet eher ein portugiesisches Gefühl, einen Weltschmerz, eine Grundtraurigkeit bei bestem Wetter, die Melancholie, die sich über ein untergehendes Weltreich, gebaut auf seefahrerischen Fähigkeiten, legt. Aber auch der brasilianische Bossanova transportiert dieses Gefühl – etwas, das der Schönwetterdepression nahekommt. Die leichte Trauer beim Anblick eines unerreichbaren Liebesobjekts am Strand zum Beispiel. Davon handelt »The Girl from Ipanema«, dieser Klassiker des Bossanova, aus der Feder von Antônio Carlos Jobim, einem der Götter des Genres. Bekanntlich haben sich auch Stan Getz und João Gilberto dieses Titels angenommen. Die bekannteste Version wird von Astrud Gilberto, der damaligen Ehefrau des großen Gitarristen, gesungen. Warum diese lange Vorrede, wo es doch um das neue Album von Dave Longstreth, dem Mastermind hinter dem Projektnamen Dirty Projectors, gehen soll? Weil ein Großteil dieses Alb...

Artikel-Länge: 4105 Zeichen

Dieser Beitrag ist am Erscheinungstag gesperrt und nur für Onlineabonnenten lesbar. Danach ist er für drei Monate frei verfügbar. Die Tageszeitung junge Welt finanziert sich vor allem aus den Aboeinnahmen. Mit einem Onlineabo tragen Sie dazu bei, das Erscheinen der jungen Welt und ihre Unabhängigkeit zu sichern.

Für Unentschlossene gibt es die Tageszeitung junge Welt auch am Kiosk, für 1,90 € wochentags und 2,30 € am Wochenende. Alle belieferten Verkaufsstellen in Ihrer Nähe finden Sie hier.

Vollen Zugriff auf alle Artikel bietet das Onlineabo. Jetzt bestellen unter www.jungewelt.de/abo.

Unverzichtbar! Jetzt junge Welt stärken.

Bitte einloggen Benutzername* Passwort*

Abo abschließen

Gedruckt Sechs mal die Woche: Hintergrund und Analysen, Kultur, Wissenschaft und Politik. Und Samstag acht Seiten extra. 43,60 Euro/Monat Soli: 55,60 €, ermäßigt: 30,60 € Bestellen Online 24/7: Sofortiger Zugang zu allen Artikeln und Beilagen. Downloads, Mailausgabe, Features, das ganze Archiv. 20,60 Euro/Monat Soli: 27,60 €, ermäßigt: 13,60 € Bestellen