Neue Qualität der Angriffe

Bisher hatte der rechte russische Politiker Alexej Nawalny Russlands Präsident Wladimir Putin und anderen hohen Offiziellen vor allem Korruption vorgeworfen. Am Montag setzte er noch einen drauf und machte Putin in einem veröffentlichten Video direkt für den mutmaßlichen Giftanschlag auf ihn verantwortlich und führte an, auch seine Frau habe im Juli 2020 während einer Privatreise nach Kaliningrad ähnliche Symptome gezeigt, sich aber kurz danach wieder besser gefühlt. Ohne hierfür Beweise zu haben – die Vorwürfe beruhen durchweg auf Indizien –, werden Bilder Putins und des Chefs des russischen Inlandsgeheimdienstes FSB, Alexander Bortnikow, unter anderem von der britischen »Rechercheplattform« »Bellingcat« und dem Magazin Spiegel zusammenmontiert, wobei behauptet wird, der Befehl den Politiker aus dem Weg zu räumen, müsse nicht nur von ganz oben gekommen sein, sondern sei von ganz oben gekommen. Für Nawalny ist das eine Tatsache, nicht eine Vermutung oder ...