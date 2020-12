Tätowierungen also. Man wird dafür von einem Tätowierer zigmal mit einer Nadel in die Haut gestochen, bis daraus unter Schmerzen ein Wort oder Bild entsteht. Eine Weile schossen die Tätowierläden wie Pilze aus dem Boden, dafür wurden die Graffiti an den Hauswänden weniger. Ich vermutete da einen Zusammenhang: dass sich die Graffitisprayer als Tätowierer selbständig machten. Als Indiz galt mir ein Bekannter aus Treptow, der jahrelang »Tags«, dann Comicbilder gesprayt hatte, um sich schließlich als reisender Tätowierer auf Western- und Mittelaltermärkten zu betätigen. Als ich in der U-Bahn immer mehr Werbung für die Entfernung von Tattoos entdeckte, sah ich schwarz für sein Gewerbe, aber er blieb gelassen: »In Tschechien, Ungarn und Polen geht es jetzt erst richtig los mit den Tattoos.«

Auf einer Tattoomesse in Köln lernte er eine »richtige Künstlerin« kennen. Sie hatte an der UdK Berlin studiert und arbeitete in Marbella als Freihandtätowiererin, d. h. sie ...