Wann springt der Funke?

Wer als Schüler in Bremen Mitte der 1960er Jahre bei der Volkshochschule die »Marxschen Frühschriften« las oder vor dem US-amerikanischen Generalkonsulat gegen den Vietnamkrieg protestierte, der konnte auf einen diskussionsfreudigen Mittdreißiger treffen, der einem en passant erklärte, dass er Kommunist sei. Wenig später schickte er einem die Marxistischen Blätter nach Hause – Willi Gerns. Am 13. Dezember wird Willi in Bremen seinen 90. Geburtstag begehen.

Willi stammt aus einer linken Hannoveraner Arbeiterfamilie. Sein Vater hatte mit der KPD und der Roten Hilfe sympathisiert, war im Gefängnis und im Lager gewesen. Als Landarbeiter machte Willi seine Erfahrungen mit einem Großbauern, der kurz zuvor noch Wehrwirtschaftsführer in der Ukraine gewesen war. Elementare Erlebnisse, die Willi Gerns 1949 Mitglied und bald politischer Funktionär erst der FDJ, dann der KPD werden ließen.

Wegen Tätigkeit für die verbotene FDJ (Anklagevertreter: Exnazi Siegfried ...