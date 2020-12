Ehrung für Friedensforscher

Anlässlich des Internationalen Tags der Menschenrechte will die Internationale Liga für Menschenrechte (ILMR) den am 1. Oktober dieses Jahres plötzlich verstorbenen Journalisten und Friedensforscher Otfried Nassauer mit der Carl-von-Ossietzky-Medaille 2020 auszeichnen. Für »sein jahrzehntelanges herausragendes Engagement für den Frieden und das Recht auf Leben«, wie die Organisation am Donnerstag mitteilte, habe sich das Kuratorium zur Verleihung der Medaille bereits am 27. September für Nassauer entschieden und den Preisträger am 30. September telefonisch informiert. »Spontan erfreut nahm er die ihm zugedachte Ehrung an...