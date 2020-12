Re: Neues Leben im Kloster

Im Fernsehen haben Klöster während des Lockdowns Konjunktur. Serien mit Nonnen und Mönchen erzielen Traumquoten. Doch immer mehr Klöster müssen ihre Pforten schließen. Immer weniger Menschen können sich für ein Leben in Stille und Einkehr begeistern. Was sagt der Supermarktkassierer dazu, die Pflegekraft? D 2020.

Arte, 19.40 Uhr

Jack Reacher

In Pittsburgh wurden scheinbar wahllos fünf Menschen erschossen, wie es halt so läuft in einem Land voller Vernichtungswaffen. Aufgrund scheinbar eindeutiger Spuren wird der einstige Militärscharfschütze James Barr verhaftet. Bevor er von Mithäftlingen ins Koma geprügelt wird, verlangt er, den Kriegsveteranen Jack Reacher...