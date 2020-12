Vereine und herrsche

Am 9. Januar wird Stefano G. Azzarà auf der XXVI. Internationalen Rosa-Luxemburg-Konferenz zum Thema Irrationalismus in Zeiten des Ausnahmezustands sprechen. Azzarà ist Professor für Geschichte der Philosophie an der Universität von Urbino und darf als ein Schüler des marxistischen Ideenhistorikers Domenico Losurdo gelten, der an gleicher Stätte bis zu seinem Tod 2018 lehrte. Azzarà hat zahlreiche Texte veröffentlicht und beschäftigt sich auch mit der deutschen Ideengeschichte auf der Grundlage eines historisch-materialistischen Ansatzes. Er kommentiert regelmäßig das politische Tagesgeschehen in Italien und deckt schonungslos die Fehler der dortigen Linken auf. Der folgende Text greift einige Gedanken auf, die sehr viel breiter in seinem jüngst erschienenen Buch »Il virus dell’Occidente. Universalismo astratto e sovranismo particolaristico di fronte allo stato d’eccezione« verhandelt werden. (jW)

Die politisch-sozialen Kräfteverhältnisse sind das Geheimni...