Die Liebe zum Angriff

Elvis Costello is not amused. Der Grammy für das Album »Look Now« von 2018? – »Bedeutet mir nichts.« Jüngst der Orden des British Empire für seine musikalischen Verdienste? – »Aberwitzig« (ludicrous), »wenn es doch kein Empire gibt«.

66 ist Costello mittlerweile, Platten veröffentlicht er seit 1977, über 30 bis jetzt, doch die Flegelpose seiner frühen Jahre beherrscht er immer noch. Ja, gibt es denn niemand, der im Palast für die Queen auf die Texte achtet? »Oliver’s Army« (1979): eine Tirade über das Verheizen von britischen Arbeiterklassejüngelchen u. a. im Nordirlandkonflikt. »Shipbuilding« (1983): eine wehmütige Ballade über den Zusammenhang von Krieg und Ökonomie – it’s the Rüstungsindustrie, stupid – vor dem Hintergrund des Falkland-Krieges, angezettelt von Margaret Thatcher (»There’s no such thing as society«). »Tramp the Dirt Down« (1989):...