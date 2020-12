»Konkurrenz soll weiter verschärft werden«

Sie rufen für Mittwoch zu einer Kundgebung vor dem nordrhein-westfälischen Landtag auf. Dort findet zeitgleich die Anhörung des Ausschusses für Arbeit, Gesundheit und Soziales zur Änderung des Krankenhausgestaltungsgesetzes statt. Was haben Sie an den Plänen der Landesregierung aus CDU und FDP auszusetzen?

Das Gesetz soll die Krankenhausplanung auf eine neue Grundlage stellen. Künftig soll ausschlaggebend sein, welche und wie viele Behandlungen in der Vergangenheit an einem Standort vorgenommen wurden. Seit vielen Jahren schon setzen aber Fallpauschalen Fehlanreize für Diagnosen und Behandlungen. Solche Zahlen sind also ungeeignet, um den realen Bedarf der Menschen in NRW zu erfassen.

Welche Forderungen ergeben sich für Sie daraus?

Krankenhausplanung ist Versorgungsplanung. Dazu braucht es einen grundlegend demokratischen Prozess, in den alle relevanten Perspektiven einbezogen werden. Zum Beispiel die Patientinnen und Patienten sowie deren Vertreterinnen un...