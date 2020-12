Politische Plakate

Ich erinnere mich, wie in den 70ern in Westberlin das wilde Plakatieren losging. Da ging es um linken Veranstaltungen und Protestnoten, nicht selten waren es vergrößerte Flugblätter. Aber dann fingen auch die hippen Geschäftsleute an, für ihre Events und Etablissements mit Plakaten zu werben, und wenig später gab es bereits andere hippe Geschäftsleute, die das illegale Kleben von Plakaten an Hauswände, öffentlichen Toiletten und Buswartehäuschen übernahmen. Sie heuerten wilde Typen an, die ein bisschen Geld brauchten und nachts mit einem Eimer Kleister und einem dicken Pinsel die Plakate überall hinklebten. Manche Laternenpfähle waren so dick ummantelt, dass sie umzufallen drohten.

Zunächst sahen wir diese »Bewegung« durchaus mit Wohlgefallen, als subversive Reaktion auf die legalen Werbeplakate und sonstigen Werbemaßnahmen, welche die Stadt zunehmend verschandelten. In Berlin gibt es heute eine Bürgerinitiative, die den Werbewahn eindämmen möchte, aber da...