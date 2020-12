Herrn Grolls Spezialimpfung

Der Dozent und Herr Groll verzehrten in Herrn Grolls kleiner Gemeindewohnung eine ungarische Fischsuppe, eine Halaszle nach Tokajer Art. Herrn Grolls Kochkünste waren nicht der Rede wert, aber sein Lecso und seine Halaszle konnten für die pannonische Küche Ehre einlegen. Seine unzähligen Aufenthalte am Donauknie oberhalb von Budapest oder im Süden, bei Mohacs an der Grenze zum ehemaligen Jugoslawien, und in Tokaj hatten ihn in der Fischsuppen-Landeskunde weit vordringen lassen. Dass seine Großmutter mit den Erzählungen von Visegrad das Ihre dazu beigetragen hatte, soll nicht unerwähnt bleiben. Aber auch Herr Groll vermochte aus eigenem Erleben den Fundus von Kocherzählungen bereichern. Am besten gefiel dem Dozent jene von der Fischsuppe in Tokaj, die in einer berühmten Halascsarda am Zusammenfluss von Theiß und Bodrog zu Hause ist. Diese »Mutter aller Fischsuppen« war hauptverantwortlich dafür, dass der Altersschnitt der Bewohner eines nahen Pensionisten-...