Zum Inhalt dieser Ausgabe | »Denen ist es egal, wie es den Mietern geht« Auch in Brandenburg steigen Wohnkosten. Mieterbund macht mit Petition Druck für längere Schutzvorschriften. Ein Gespräch mit Ilka Stolle Gitta Düperthal Es ist möglich, dass Brandenburgs Landesregierung, eine Koalition aus CDU, SPD und Bündnis 90/Die Grünen, die zum Jahresende auslaufende Mietpreisbremse nicht verlängert. Wie ist die Wohn- und Mietsituation in Brandenburg aktuell? Im Speckgürtel um Berlin ist die Lage angespannt, Mieten steigen nach wie vor stark. Deshalb sind Kappungsgrenzen- und Mietpreisbegrenzungsverordnungen wichtig. Bei ersteren geht es darum, dass ein Vermieter innerhalb von drei Jahren die Miete maximal um 15 Prozent erhöhen kann – bundesweit können dies 20 Prozent sein. Selbst 15 Prozent sind zuviel, weil in Brandenburg das Einkommensniveau niedrig ist, Löhne und Renten nicht entsprechend steigen. Viele müssen etwa 60 Prozent ihres Einkommens für die Miete ausgeben. Die Mietpreisbegrenzung schreibt vor, dass bei Neuvermietung nicht mehr als zehn Prozent über die ortsübliche Miete hinaus verlangt werden dürfen. Fällt diese Verordnung, werden Vermieter ihre Traummieten durchsetzen. ...

Artikel-Länge: 4052 Zeichen

Dieser Beitrag ist am Erscheinungstag gesperrt und nur für Onlineabonnenten lesbar. Danach ist er für drei Monate frei verfügbar. Die Tageszeitung junge Welt finanziert sich vor allem aus den Aboeinnahmen. Mit einem Onlineabo tragen Sie dazu bei, das Erscheinen der jungen Welt und ihre Unabhängigkeit zu sichern.

Für Unentschlossene gibt es die Tageszeitung junge Welt auch am Kiosk, für 1,90 € wochentags und 2,30 € am Wochenende. Alle belieferten Verkaufsstellen in Ihrer Nähe finden Sie hier.

Vollen Zugriff auf alle Artikel bietet das Onlineabo. Jetzt bestellen unter www.jungewelt.de/abo.

Unverzichtbar! Jetzt junge Welt stärken.

Bitte einloggen Benutzername* Passwort*

Abo abschließen

Gedruckt Sechs mal die Woche: Hintergrund und Analysen, Kultur, Wissenschaft und Politik. Und Samstag acht Seiten extra. 43,60 Euro/Monat Soli: 55,60 €, ermäßigt: 30,60 € Bestellen Online 24/7: Sofortiger Zugang zu allen Artikeln und Beilagen. Downloads, Mailausgabe, Features, das ganze Archiv. 20,60 Euro/Monat Soli: 27,60 €, ermäßigt: 13,60 € Bestellen