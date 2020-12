»Die Krise ist die große Chance«

Wir befinden uns in der größten Krise seit dem Zweiten Weltkrieg. Gleichzeitig stehen die Börsen in New York und Frankfurt am Main auf einem Allzeithoch. Wie zufrieden sind Sie als Investor mit den Rettungspaketen der Regierungen dies- und jenseits des Atlantiks?

Der Hauptfaktor der Krise ist ganz offenbar, dass der Zins abgeschafft wurde. Es gibt schlichtweg keine Alternative zur Aktienanlage. Deshalb steigen die Kurse an der Börse. Immer wenn eine Krise auftritt – und dies ist beileibe nicht die erste – dann werden die Geldschleusen geöffnet und es gibt staatliche Programme, wie in Deutschland, zur Unterstützung der Automobilindustrie. Ob es hilft? Ja, sicher. Wenn man Geld aus dem Fenster wirft, wird die Lage erst mal besser. Wenn das Haus brennt, muss die Feuerwehr kommen. Die Programme sind unausweichlich.

In jeder Krise schlummert für Investoren eine Chance. Wie kann man jetzt schnell Geld verdienen?

Das Kluge besteht darin, in der Krise zu niedrigen K...