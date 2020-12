Gegründet 1947 Sa. / So., 5. / 6. Dezember 2020, Nr. 285

Zum Inhalt dieser Ausgabe | »Die ›Querdenker‹ gefährden sich und andere« Düsseldorf: Zu Protesten gegen »Coronaleugner« am Sonntag wird auch in Krankenhäusern mobilisiert. Gespräch mit Erik Busse Markus Bernhardt Für diesen Sonntag rufen sogenannte Querdenker erneut zu Protesten in Düsseldorf auf. Auch verschiedene Neonazis haben ihr Erscheinen angekündigt. Wie wirken die Demonstrationen dieser Szene auf Sie als Krankenpfleger und Ihre Kollegen? Die Proteste führen zu absolutem Unverständnis. Seit dem Beginn der Coronapandemie hat sich unsere Arbeitsweise stark verändert. Im Frühjahr führte der Mangel an Schutzmaterialien und fehlendes Personal zu einem erhöhten Risiko für einen selbst und somit faktisch auch für die Patientinnen und Patienten. Dennoch haben sich auch viele der Beschäftigten, die Vorerkrankungen oder Erkrankte im direkten Umfeld haben, bewusst für das Wohl der Bevölkerung einer erhöhten Gefährdung ausgesetzt. Wir erleben in den Krankenhäusern tagtäglich, dass auch junge Patientinnen und Patienten ohne Vorerkrankung unter Corona leiden, beatmet werden müssen und sogar sterben oder nur mit starken Langzeitschäden wieder nach Hause entlassen werden. W...

Artikel-Länge: 3827 Zeichen

Dieser Beitrag ist am Erscheinungstag gesperrt und nur für Onlineabonnenten lesbar. Danach ist er für drei Monate frei verfügbar. Die Tageszeitung junge Welt finanziert sich vor allem aus den Aboeinnahmen. Mit einem Onlineabo tragen Sie dazu bei, das Erscheinen der jungen Welt und ihre Unabhängigkeit zu sichern.

Für Unentschlossene gibt es die Tageszeitung junge Welt auch am Kiosk, für 1,90 € wochentags und 2,30 € am Wochenende. Alle belieferten Verkaufsstellen in Ihrer Nähe finden Sie hier.

Vollen Zugriff auf alle Artikel bietet das Onlineabo. Jetzt bestellen unter www.jungewelt.de/abo.

Unverzichtbar! Jetzt junge Welt stärken.

Bitte einloggen Benutzername* Passwort*

Abo abschließen

Gedruckt Sechs mal die Woche: Hintergrund und Analysen, Kultur, Wissenschaft und Politik. Und Samstag acht Seiten extra. 43,60 Euro/Monat Soli: 55,60 €, ermäßigt: 30,60 € Bestellen Online 24/7: Sofortiger Zugang zu allen Artikeln und Beilagen. Downloads, Mailausgabe, Features, das ganze Archiv. 20,60 Euro/Monat Soli: 27,60 €, ermäßigt: 13,60 € Bestellen