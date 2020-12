»Wir werden nicht mehr um Unterstützung bitten«

In Hannover regt sich Protest wegen mangelnden bezahlbaren Wohnraums und fehlender Unterkünfte für Wohnungslose. Die Kampagne »Sonst besetzen wir« forderte die Verantwortlichen der Stadt auf, bis Ende November tätig zu werden. Nun soll an diesem Sonnabend demonstriert werden, weil aus Ihrer Sicht bislang zuwenig passiert ist – Motto: »Jetzt besetzen wir!« Wie ist die Situation?

In Hannover gibt es geschätzt bis zu 5.000 Wohnungslose, davon etwa 600 Menschen, die auf der Straße leben. Andere nächtigen bei Bekannten auf dem Sofa – wie man eben so durch die Welt kommt. Wir sind ein Bündnis aus dem Wohnraum- und Mietkampf und der Selbstorganisierung von Wohnungslosen. Viele von ihnen haben in der vergangenen Zeit immer wieder mit Aktionen auf der Straße – auch vor dem Rathaus – darauf aufmerksam gemacht, dass für sie nicht genug Wohnraum zur Verfügung steht. Unsere Frist lief vergangenen Sonnabend ab. Wir haben überhaupt keine Reaktion der Stadtregierung mitbe...