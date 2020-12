Zum Inhalt dieser Ausgabe | Mit Blut und Eisen zum Gummi Bis heute ein »kritischer Rohstoff« und für die Automobilindustrie unverzichtbar. Zur Kolonialgeschichte des Kautschuks Gertrud Rettenmaier Auf ihrer »Liste der kritischen Rohstoffe« führt die Europäische Union als einziges organisches Material den Kautschuk auf. Der Europäische Verband der Reifen- und Gummiindustrie erklärt, warum: »Naturkautschuk gilt als wichtiger Rohstoff für die europäische Reifen- und Gummiindustrie und ist Schlüsselfaktor für verschiedene Industriezweige – insbesondere die Automobilindustrie. Allein die Reifenindustrie benötigt etwa 76 Prozent des gesamten weltweit produzierten Naturkautschuks. Aktuell gibt es keinen Ersatz für den Kautschuk aus Heveabäumen, der in allen gegenwärtigen Anwendungen eingesetzt werden könnte.« Der Wirtschaftsverband Deutsche Kautschukindustrie betonte im April 2020: »Mobilität und wirtschaftlicher Fortschritt sind undenkbar ohne Kautschukprodukte − und die höchste Qualität bieten die deutschen Hersteller.« Der Jahresumsatz 2019 der deutschen Kautschukindustrie mit ihren 73.000 Beschäftigten betrug elf Milliarden Euro. Verschiedene tropische...

Artikel-Länge: 23455 Zeichen

Dieser Beitrag ist am Erscheinungstag gesperrt und nur für Onlineabonnenten lesbar. Danach ist er für drei Monate frei verfügbar. Die Tageszeitung junge Welt finanziert sich vor allem aus den Aboeinnahmen. Mit einem Onlineabo tragen Sie dazu bei, das Erscheinen der jungen Welt und ihre Unabhängigkeit zu sichern.

Für Unentschlossene gibt es die Tageszeitung junge Welt auch am Kiosk, für 1,90 € wochentags und 2,30 € am Wochenende. Alle belieferten Verkaufsstellen in Ihrer Nähe finden Sie hier.

Vollen Zugriff auf alle Artikel bietet das Onlineabo. Jetzt bestellen unter www.jungewelt.de/abo.

Unverzichtbar! Jetzt junge Welt stärken.

Bitte einloggen Benutzername* Passwort*

Abo abschließen

Gedruckt Sechs mal die Woche: Hintergrund und Analysen, Kultur, Wissenschaft und Politik. Und Samstag acht Seiten extra. 43,60 Euro/Monat Soli: 55,60 €, ermäßigt: 30,60 € Bestellen Online 24/7: Sofortiger Zugang zu allen Artikeln und Beilagen. Downloads, Mailausgabe, Features, das ganze Archiv. 20,60 Euro/Monat Soli: 27,60 €, ermäßigt: 13,60 € Bestellen