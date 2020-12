Schoß, Sense, Mahlich, Lindermann

Die Autoren, die ihm am meisten gäben, seien Goethe und Daniela Dahn, offenbarte Gunter Schoß kürzlich in einem Interview. Ein breites Spektrum! Und das vertrat der Schauspieler und Sprecher, der an diesem Mittwoch seinen 80. begeht, auch in all seinen Rollen. Der Berliner Werkzeugmacher trat an einem Arbeitertheater auf, bevor er sein Schauspielstudium aufnahm. Mit seinem ersten DFF-Film »Egon und das achte Weltwunder« wurde er 1965 populär. Im Fernsehensemble drückte er vielen Rollen seinen ganz persönlichen Stempel auf: als Bauleiter »Heiner Fink« (1970), als Peter Edels »Zeuge Schattmann« (1972), als Held »Max Dortu« (1977) in der 48er Revolution, Beaumarchais in Goethes »Clavigo« (1978), Bebel in »Bebel und Bismarck« (1981) und so weiter. Seit den 90er Jahren verdingte er sich in gängiger Serienware wie »Der Landarzt« (2009–2013) und »Tierärztin Dr. Mertens« (...