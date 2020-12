Bewegung bei Nord Stream 2

Nach fast einjährigem Stillstand sollen die Bauarbeiten an der russisch-deutschen Ostseepipeline Nord Stream 2 jetzt weitergehen. Das Wasser- und Schiffahrtsamt Stralsund warnte vor Bauarbeiten im Seegebiet südlich des Schutzgebiets Adlergrund (nordöstlich von Rügen) ab Donnerstag. Als eigentlicher Start des Weiterbaus wurde der kommende Sonnabend genannt.

Einstweilen haben die vier russischen Verlege- und Unterstützungsschiffe, die seit Monaten vor dem Hafen Mukran/Sassnitz auf Reede lagen, ihre Positionen verlassen – als letztes am Dienstag das Versorgungsschiff »Iwan Sidorenko«. Es dient als schwimmendes Materiallager. Das eigentliche Verlegeschiff »Akademik Tscherski« wurde am Dienstag laut der Webseite Marinetraffic.com auf offener See vor der Kurischen Nehrung geortet. Spekuliert wurde, dass es zwischenzeitlich in Kaliningrad mit bestimmten Geräten für die Verlegung aufgerüstet worden ist, um die entsprechenden Subunternehmer keinen US-Sanktionen aus...