Krank durch Ausgrenzung

Anlässlich des heutigen Welt-AIDS-Tages fänden normalerweise in allen größeren bundesdeutschen Städten Aktionen statt, in deren Rahmen zur Solidarität mit HIV-Infizierten und mit an AIDS Erkrankten aufgerufen und an die Verstorbenen erinnert würde. Doch unter den derzeitigen Coronabedingungen fallen in diesem Jahr die meisten traditionellen Aktivitäten, die ansonsten mehrheitlich von den lokalen AIDS-Hilfen organisiert worden waren, aus.

Wie die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA), die Deutsche AIDS-Stiftung und die Deutsche Aidshilfe (DAH) am Freitag anlässlich des diesjährigen Welt-AIDS-Tages gemeinsam erklärten, seien die wichtigsten Ziele aktuell »ein diskriminierungsfreier Umgang und Zugang zu medizinischer Versorgung für alle Menschen weltweit«, weshalb man auch in diesem Jahr zu einem »Miteinander ohne Vorurteile und Ausgrenzung« aufrufe.

Zahl an Neuinfektionen konstant

Bereits am Donnerstag hatte das Robert Koch-Institut (RKI) in sei...