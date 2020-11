»Bewegungsfreiheit für alle müssen wir uns erkämpfen«

Sie sind in der Gruppe »No Border Assembly« aktiv und organisieren Widerstand gegen Grenzregime. Unter der Überschrift »Abschiebefrei« protestierten sie jüngst gegen die Lufthansa. Um was ging es dabei?

Wir haben Poster in Lufthansa-typischem Design gedruckt. Darauf standen Slogans wie: »We profit from deportations« oder »Manche Leute fliegen mit Handgepäck, andere in Handschellen«. Die Poster wurden an Flughäfen, Reisebüros, Bus- und Bahnstationen in Berlin, Leipzig, München und vielen anderen Städten aufgehängt. Dabei entstanden Fotos und Videos, die auf Twitter und Instagram veröffentlicht wurden.

Was war das Ziel der Aktion?

Wir wollten die Lufthansa stören und viele Menschen erreichen. Zu dem Zweck hinterließen wir auch etwa 3.000 Kommentare auf der Insta­gram-Seite des Konzerns. Daraufhin wurde versucht, alles zu löschen. Es überrascht nicht, dass die Lufthansa nicht öffentlich damit in Verbindung gebracht werden will, Menschen gegen ihren Willen abzus...