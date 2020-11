Sabrina

Mit Audrey Hepburn und Humphrey Bogart: Sabrina kommt nach einem Aufenthalt in Paris zurück in die USA. Neben vielen anderen ist der Millionärssohn David Larrabee von ihr hingerissen. Er will sogar seine schon bestehende Verlobung lösen. Sein Bruder Linus muss einschreiten, denn er ist aus geschäftlichen Gründen an Davids Verlobung interessiert. Regie: Billy Wilder. USA 1954.

Arte, 20.15 Uhr

Ein unzertrennliches Gespann

Mortez ist seit 25 Jahren Radiomoderator einer Rätselsendung. Mit seinem Tontechniker und Freund Rivetot reist er durch Frankreich. Dann erfährt Rivetot, dass der Programmdirektor die Sendung absetzen will. F 1987.

Arte, 22.05 Uhr

Fakt ist! Aus Erfurt

Coronachaos im Klassenzimmer

Man hat, was die Schu...