Die Nuss wird härter

Kein Zweifel, Russland hat 2014 mit dem Beitritt der Krim zur Russischen Föderation seine strategische Situation im Südwesten entscheidend verbessert. Zunächst in defensiver Hinsicht: Die Halbinsel in westlicher Hand hätte die russische Schwarzmeerküste mitsamt dem wichtigen Seehafen Noworossijsk bedroht und kaum noch Verteidigungsoptionen übriggelassen. Und sie hätte, aus russischer Perspektive, auch die Möglichkeit von Luft- und Raketenangriffen auf das Wolgabecken erleichtert. Sekundär besteht die Verbesserung darin, dass Russland durch den Ausbau seiner militärischen Positionen auf der Krim die Reichweite seiner »Zugangsverweigerungsoptionen« für den Westen um mehrere hundert Kilometer nach Westen verschieben konnte. Antischiffsraketen des Typs »Onyx« mit einer Reichweite von 300 Kilometern sind nach Einschätzung von US-Experten geeignet, von Stützpunkten an der Westküste der Krim die ukrainischen Häfen von Mikolajiw und Odessa im Konfl...