Bundesweite Solidarität

Bei kühler Witterung haben am Sonnabend rund 2.000 Demonstranten in zwölf Städten an einem bundesweiten Aktionstag der Kampagne »Gemeinschaftlicher Widerstand« für die fünf Angeklagten des bevorstehen Rondenbarg-Prozesses teilgenommen. Die drei Frauen und zwei Männer müssen sich ab Donnerstag vor dem Landgericht Hamburg in einem Pilotverfahren für die Teilnahme an einer Demonstration am ersten Tag des G-20-Gipfels in der Hansestadt, dem 7. Juli 2017, verantworten (siehe jW vom 27.11.2020). Die Staatsanwaltschaft hat Anklage gegen rund 80 am Rondenbarg festgenommene Demonstranten erhoben.

Kundgebungen gab es unter anderem in Hamburg, Berlin, Kiel, Braunschweig, Heidelberg, Köln, Münster und Freiburg, am Freitag bereits in München und Stuttgart. In Berlin zogen rund 500 Demonstrierende durch Kreuzberg, protestierten mit Sprech...