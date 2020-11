Erleichterungen bei Drogensubstitution

Am Donnerstag hat die Drogenbeauftragte der Bundesregierung, Daniela Ludwig (CSU), in Berlin ihren diesjährigen Drogenbericht vorgestellt. Dieser steht ganz im Zeichen der Coronapandemie. So finden sich neben aktuellen Zahlen rund um den Konsum legaler und illegalisierter Drogen auch eine Reihe von Informationen zur Medien- und Glücksspielsucht.

Die Coronapandemie stelle »alle Akteure vor immense Herausforderungen«, schaffe »neue Suchtgefahren« und erfordere »schnelle und wirksame Entscheidungen«, stellte Ludwig am Donnerstag klar. »Elementar wichtig« sei daher, dass »Beratungsstellen, niedrigschwellige Hilfsangebote und Suchtkliniken für alle Bedürftigen offenbleiben«, sagte sie am Donnerstag.

Einen hohen Stellenwert räumte Ludwig dem Kampf gegen das Rauchen ein. »Wir haben mittlerweile mehrere wissenschaftliche Belege dafür, dass Raucher sich einem doppelten Risiko für einen schweren Covid-19 Verlauf aussetzen«, so die Regierungsbeauftragte. Auch ohne Cor...