Sprachlose Firmenspitze

Irgendwann reißt der Geduldsfaden: Warnstreik, für eine Stunde, erst einmal. Vor dem Werkstor des Engineering-Dienstleisters FEV Dauerlaufprüfzentrum GmbH im sachsen-anhaltischen Brehna versammelten sich am Dienstag morgen rund 50 Beschäftigte. »Bis auf wenige Ausnahmen in der Verwaltung die ganze Schicht«, betonte Almut Kapper-Leibe, Geschäftsführerin der IG Metall Halle-Dessau, am selben Tag im jW-Gespräch.

Insgesamt arbeiten in dem sogenannten Kontibetrieb 200 Beschäftigte, im Schichtsystem 24 Stunden täglich, sieben Tage die Woche. Sie prüfen für die Automobilbranche Laufleistungen von Fahrzeugantrieben, sowohl für Verbrennungs- als auch für Hybrid- und Elektromotoren.

Der Grund für den Kurzstopp im Betriebsablauf ist denkbar simpel: Die Belegschaft fordert einen Tarifvertrag. Der vormalige Haustarifvertrag wurde bereits 2013 gekündigt. Seit zwei Monaten versucht die IG Metall (IGM) mit der Gegenseite Gespräche aufzunehmen. Abschlussziel ist ein sogenan...