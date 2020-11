»Es könnte zu einem verheerenden Krieg kommen«

Im Gespräch mit Amy Goodman vom alternativen US-Fernsehprogramm »Democracy Now!« erklärte der Buchautor und Dozent Jacob Mundy am 16. November zur Situation in der Westsahara:

»Solche Kämpfe gab es in der Westsahara seit 1991 nicht mehr. Es kam zu Spannungen, aber nicht zur offenen Kriegführung wie im Moment. Die Straßenblockade (…) hatte Marokko offensichtlich so sehr verärgert, dass es einen militärischen Überfall startete. Marokko hat ausdrücklich gesagt, dass dies eine militärische Operation war. Marokkanische Streitkräfte sind also in ein Sperrgebiet eingedrungen, das unter der Souveränität der Polisario steht, so dass dies ein klarer Verstoß gegen den Waffenstillstand ist. Und wir haben nichts vom Sicherheitsrat gehört. (…)

Wenn sich diese Situation weiter hochschaukelt, könnte es zu einem verheerenden Krieg zwischen Marokko und der Polisario kommen. Würde Marokko die Streitkräfte der Polisario bis Algerien verfolgen, kön...