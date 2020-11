Berlin Kastanienallee

Von Häusern und Menschen

Wie war sie doch schön und aufregend, die Kastanienallee in Prenzlauer Berg vor 30 Jahren. In den vergangenen Jahrzehnten wurde sie dann von einer Straße, in der man wohnt, zu einer Straße, auf die man geht: Der Hipsterlaufsteg Berlins, die »Castingallee«, war geboren. Seit 1990 haben sich die Mieten dort mitunter verzehnfacht. D 2020.

RBB, 20.30 Uhr

Stein auf Stein zum Welterfolg

Anker-Steinbaukästen aus Rudolstadt

Der Physiker Albert Einstein hat mit ihnen gespielt, der Schriftsteller Erich Kästner und auch der Politiker Roman Herzog – die Ankersteine aus Rudolstadt haben die Kindheit von Generationen begleitet. Vor 140 Jahren starteten die farbigen Steine von Thüringen aus einen Sieg...