Ein undeutliches Begehren

Es sind echte Erzählungen, die Lisa Moore in ihrem inzwischen vierten auf deutsch erschienenen Buch vorgelegt hat, und keine »Short Stories«. Ihre Protagonistinnen und Protagonisten sind unauffällige Gestalten mit unaufgeregt-alltäglichen Leben, sie haben sich eingerichtet in ihren Existenzen. Beruf und Karriere, Eigenheim und Kinder, Midlife-crisis und was dazugehört – alles hat seinen Platz, ist irgendwie geordnet und »läuft«. Bis die Erinnerungen kommen, überfallartig. Nichts hat Bestand, erfahren die Figuren beiläufig, aber durchaus schmerzhaft, denn auf nichts und niemanden ist Verlass. Trügerisch ist die Einrichtung des Alltags; überall lauern Gefahren – insbesondere innen. Sicherheiten gibt es nicht, wie es schon August Strindberg bündig formuliert hat: »Ich bin Ihr Freund, Madame, aber bauen Sie nicht auf mich.« Was Lisa Moore da in bester angloamerikanischer Manier z...