Kleopatras Leben und Sterben wurde oft verfilmt, Liz Taylor wurde in der Rolle weltberühmt. Auf Seite 476 des ersten Bandes seiner »Denktagebücher« (2008–2011) notiert »Ästhetikprofessor« Peter Sloterdijk, dass »Liz Taylor gestorben« sei. An anderer Stelle: »Die Phantasie, wonach Kleopatra sich von einer Giftschlange töten ließ, hat das Imaginäre des Westens immer wieder beschäftigt.« Statt nun über die Schlange zu grübeln, kommt er auf Kleopatras Brüste zu sprechen, die »zum visuellen Patrimonium Alteuropas gehören«. Tatsächlich haben unzählige Maler die nackte oder halbnackte Kleopatra auf dem Diwan dargestellt, neben ihr ringelt sich eine meist etwas kümmerliche Kobra. Sloterdijk: »Man weiß nicht, ob sie an einem noch lebenden oder schon toten Körper zu sehen sind. Der tragische Akt öffnet das Blickfeld für den gebildeten Voyeur. Ihre Brüste blühen in todesnaher oder postmortaler Unerreichbarkeit.«

Kleopatra VII., letzte Königin des ägyptischen Ptolemäe...