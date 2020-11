Drehkreuze hängen in der Luft

Viel kommt meist nicht heraus, Ergebnisse werden oft erst Wochen später bekannt – wie nach dem »Luftverkehrsgipfel«. Am 6. November hatte Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) zum Stelldichein der Vertreter aus der Luftverkehrswirtschaft geladen. Gewerkschafter und weitere Interessenvertreter waren bei der virtuellen Konferenz gleichfalls zugeschaltet. In seiner Onlineausgabe berichtete das Handelsblatt am Sonntag nun über geplante Finanzhilfen für die kriselnde Branche.

Demnach ist ein Zuschuss in Höhe von einer Milliarde Euro vorgesehen. Scheuer hatte seinem Amtskollegen Olaf Scholz (SPD) ein »50:50-Modell« vorgeschlagen. Die Summe solle jeweils zur Hälfte von den Ländern und Kommunen sowie vom Bund aufgebracht werden. In einer Vorlage des Finanzministeriums an den Haushaltsausschuss des Bundestags sind die Hilfen auch für die Flughäfen Berlin, Köln-Bonn und München vorgesehen, an denen der Bund beteiligt ist. Das Gros der Airports liegt in kommun...