Zirkelweg ohne Hammerziel

Unter dem Titel »›Unendlich nur ist der Zusammenhang‹ – Hacks und der Marxismus« fand am 31. Oktober die 13. wissenschaftliche Tagung der Peter-Hacks-Gesellschaft statt. Den dort verlesenen Beitrag »Der ›Traum der Klassiker‹ von der ›abgeschafften Arbeitsteilung‹: Marx-Kritik in der ›Schönen Wirtschaft‹ von Peter Hacks« von Heinz Hamm wurde an dieser Stelle in der jW-Ausgabe vom 6. November dokumentiert. Die darin enthaltenen, auf Hacks gestützten Thesen zur Frage der Arbeitsteilung und des Sozialismus als relativ eigenständiger Formation riefen Widerspruch hervor. Zur Intensivierung der Debatte veröffentlichen wir zwei Repliken, die auf unterschiedliche Aspekte des Vortrags von Hamm eingehen. Die zweite von Jens Mehrle erscheint in der Ausgabe vom Montag. (jW)

In der inzwischen kaum mehr kurzen Geschichte der revolutionären Arbeiterbewegung einschließlich ihrer Staatenwelt hat es schon reichlich Streit um das politische und programmatische Hauptziel der ...