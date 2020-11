»Ich habe den Ruf, der echte Grüne zu sein«

Sie kandidieren am Sonntag bei der Neuauflage der Wahl für das Amt des Oberbürgermeisters von Stuttgart. Ihre Chancen sind gestiegen, weil die Kandidatin von Bündnis 90/Die Grünen, Veronika Kienzle, überraschend aufgab. Wie kam es dazu?

Kurz nach der OB-Wahl am 8. November habe ich mit den Kandidatinnen und Kandidaten, die Chancen gegen den CDU-Mann Frank Nopper haben, Gespräche geführt. Ich wollte ausloten, ob wir einen Konsenskandidaten finden und eine inhaltliche Basis verabschieden können. Kienzle war meine Wunschkandidatin. Das mit den Inhalten klappte bei den Gesprächen ganz gut, aber es gelang nicht, sich auf Kienzle zu einigen, weil Marian Schreier, der als unabhängiger Bewerber antritt, an seiner Kandidatur festhält. Veronika Kienzle hat daraufhin erklärt, nicht zum zweiten Wahlgang anzutreten, was ich sehr bedauere.

Marian Schreier ist in der SPD, tritt aber nicht für die Partei an. Der sozialdemokratische Kandidat Martin Körner hatte seine Bewerb...