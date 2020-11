Wochenende

Im Berliner Verlag Edition Rothahndruck erscheint in diesen Tagen ein handsigniertes Künstlerbuch, Text: Gerd Schönfeld, Nachwort: Sepp Fernstaub, Zeichnungen: Olaf »Ol« Schwarzbach, Auflage: 60 Exemplare. jW veröffentlicht daraus mit freundlicher Genehmigung des Verlags Textauszüge und zwei Zeichnungen. (jW)

Franz in der Haltung eines strammstehenden Soldaten. Aber im Liegen. Der Wecker hat vor drei Stunden geklingelt. Jetzt ist es acht. Drei Stunden in Karnickel­starre. Der Gedanke an die Arbeit schwebt über ihm wie ein Adler mit ausgestreckten Krallen. Seit zwei Stunden hätte er in Gummistiefeln auf dem Misthaufen stehen müssen. Mit der Forke in den Händen. Achthundert Kubikmeter Pferdescheiße umsetzen. Von A nach B, dann nach A. Und wieder zurück. Dazwischen wässern und düngen. Bis der Mist eine Temperatur von siebzig Grad erreicht. Von oben die Sonne mit vierzig, der Mist unter den Gummistiefeln fast doppelt so heiß.

Aber es ist kein gewöhnlicher Mist ...