Adbusting ist politische Aufklärung

Im Kampf gegen die Kriminalisierung der Aktionsform Adbusting, also der Verfremdung von Werbeplakaten zum Beispiel der Bundeswehr, gab es am Mittwoch einen kleinen Etappensieg. Auf Anfrage der Abgeordneten Ulla Jelpke (Die Linke) musste Stephan Mayer (CSU), parlamentarischer Staatssekretär im Bundesinnenministerium, im Bundestag eine Begründung dafür liefern, warum das Adbusting im Verfassungsschutzbericht 2019 – anders als 2018 – nicht mehr erwähnt wurde. Im Berichtsjahr 2019 habe der Schwerpunkt, so Mayer, »vor allem auf der zunehmend enthemmter werdenden Gewaltanwendung durch Linksextremisten« gelegen. Die Darstellung des Adbustings sei aufgrund »der anders gewählten inhaltlichen Gewichtung« entfallen.

Im Verfassungsschutzbericht 2018 hatte das Innenministerium die Aktionsform noch in einem Atemzug mit »physischen Angriffen auf Polizeikräfte« genannt. Mayers Antwort im Bundestag kommentierte Jelpke, innenpolitische Sprecherin ihrer Fraktion, am Freitag ...