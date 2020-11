Re: Verkäuferin mit Herz

In der Livländischen Schweiz, wie die Landschaft im lettischen Nationalpark Gauja auch bezeichnet wird, begleitete ein Filmteam eine besondere Frau: Fast jeden Tag reist die Verkäuferin Leokadija Lescika in einem Lieferwagen durch die Gegend. In den Dörfern und auf den vielen Einzelgehöften wird der rollende Tante-Emma-Laden immer sehnlichst erwartet. D 2020.

Arte, 19.40 Uhr

Professor Marston and the Wonder Women

Harvard-Professor William Marston arbeitet bei der Entwicklung des Lügendetektors mit seiner Frau Elizabeth und der Studentin Olive Byrne zusammen, die sowohl mit William als auch mit Elizabeth ein Verhältnis hat. Das weibliche Selbstbewusstsein inspiriert William zu der Comicfigur Wonder Woman. Allerdings sieht die Öffentlichkeit die Dreie...