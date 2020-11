Zum Inhalt dieser Ausgabe | Giffey unter Druck Freie Universität Berlin will erneut über Plagiatsvorwürfe entscheiden Kristian Stemmler Die Luft wird dünner für Bundesfamilienministerin Franziska Giffey (SPD). Ihr Versuch, mit einem Verzicht auf ihren offenbar unredlich erworbenen Doktortitel die Debatte um ihre Person zu beruhigen, scheint ins Leere zu laufen. Die Freie Universität Berlin teilte am Mittwoch abend mit, Giffeys Dissertationsschrift werde bis zum Ende des laufenden Wintersemesters erneut geprüft. Durch den zuständigen Promotionsausschuss des Fachbereichs Politik- und Sozialwissenschaften werde dazu ein Gremium eingesetzt. Ein Gutachter hatte Giffeys Dissertation mit dem Titel »Europas Weg zum Bürger – Die Politik der Europäischen Kommission zur Beteiligung der Zivilgesellschaft« im Mai 2019 als »eher mittelschweren« Fall eines Plagiats eingestuft. Daraufhin hatte die Freie Universität sich im Herbst 2019 gegen eine Aberkennung des Doktortitels entschieden, Giffey aber eine Rüge erteilt. Nach mehreren kritischen Wortmeldungen zu diesem Vorgehen kündigte die Hochschule Anfang ...

