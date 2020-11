Zum Inhalt dieser Ausgabe | Zerstört und geplündert Syrien: Nach Augenzeugenberichten bringt US-Militär illegal Öl außer Landes Karin Leukefeld Um die Bevölkerung zu versorgen und den Wiederaufbau voranzubringen, benötigt Syrien Energie. Davon gibt es reichlich, und bis zum Kriegsbeginn 2011 wurde auf den Öl- und Gasfeldern im Nordosten des Landes mit rund 333.000 Barrel Öl pro Tag genug gefördert, um die 23 Millionen Syrer mit Benzin, Heizöl und Gas zu versorgen. Von dem staatlich subventionierten Rohstoff wurde im Land selbst nur etwa die Hälfte verbraucht, der Rest wurde exportiert. Im Juni 2011 verhängte die EU Sanktionen gegen den ölproduzierenden Sektor Syriens, 2012 wurden die Ölfelder von der »Freien Syrischen Armee« (FSA) besetzt, 2013 sank die tägliche Förderungmenge auf 45.326 Barrel. Im gleichen Jahr hob Brüssel die Strafmaßnahmen für die von der FSA und anderen Kampfgruppen kontrollierten Gebiete auf. Das erklärte Ziel dieses Schrittes ...

Artikel-Länge: 2545 Zeichen

Dieser Beitrag ist am Erscheinungstag gesperrt und nur für Onlineabonnenten lesbar. Danach ist er für drei Monate frei verfügbar. Die Tageszeitung junge Welt finanziert sich vor allem aus den Aboeinnahmen. Mit einem Onlineabo tragen Sie dazu bei, das Erscheinen der jungen Welt und ihre Unabhängigkeit zu sichern.

Für Unentschlossene gibt es die Tageszeitung junge Welt auch am Kiosk, für 1,90 € wochentags und 2,30 € am Wochenende. Alle belieferten Verkaufsstellen in Ihrer Nähe finden Sie hier.

Vollen Zugriff auf alle Artikel bietet das Onlineabo. Jetzt bestellen unter www.jungewelt.de/abo.

Unverzichtbar! Jetzt junge Welt stärken.

Bitte einloggen Benutzername* Passwort*

Abo abschließen

Gedruckt Sechs mal die Woche: Hintergrund und Analysen, Kultur, Wissenschaft und Politik. Und Samstag acht Seiten extra. 43,60 Euro/Monat Soli: 55,60 €, ermäßigt: 30,60 € Bestellen Online 24/7: Sofortiger Zugang zu allen Artikeln und Beilagen. Downloads, Mailausgabe, Features, das ganze Archiv. 20,60 Euro/Monat Soli: 27,60 €, ermäßigt: 13,60 € Bestellen