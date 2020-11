Die »Verdachtsmethode«

Im Dezember erscheint der Band »Lebendiges Denken: Marx als Anreger«, der Vorträge des Kollegiums Wissenschaft der Rosa-Luxemburg-Stiftung anlässlich des 200. Geburtstages von Karl Marx 2018 versammelt. Wir dokumentieren daraus in gekürzter Fassung einen Beitrag von Antonello La Vergata. Wir danken den Herausgebern Wolfgang Girnus und Andreas Wessel für die Genehmigung zum Abdruck. (jW)

In der »Deutschen Ideologie« von Marx und Engels wird das Wort »Ideologie« eingeführt, um die Augentäuschung der deutschen Philosophen zu kritisieren, welche die »reale Grundlage« der »geistigen Produktion« der Menschen beseitigen oder ignorieren, jedenfalls nicht als ein »Ausfluss ihres materiellen Verhaltens« verstehen. »Das Bewusstsein kann nie etwas andres sein als das bewusste Sein, und das Sein der Menschen ist ihr wirklicher Lebensprozess. Wenn in der ganzen Ideologie die Menschen und ihre Verhältnisse wie in einer Camera obscura auf dem Kopf gestellt erscheinen, so ...