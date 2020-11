Ein anderer Apfelbaum. Vor 120 Jahren wurde Anna Seghers geboren

Auf diesem 40 Jahre alten Foto gratulieren Erich Honecker und Hermann Kant Anna Seghers zum 80. Geburtstag. Kant war da schon ihr Nachfolger an der Spitze des Schriftstellerverbands der DDR, dem sie als Mitbegründerin von 1952 bis 1978 vorgestanden hatte. War die DDR ihr Vaterland? Unbedingt. In einem speziellen Sinne.

Geboren am 19. November 1900 in einer jüdischen Familie in Mainz als Netty Reiling, studierte sie ab 1919 vor allem in Heidelberg (Kunstgeschichte, Sinologie und einiges mehr, darunter »Sozialtheorie des Marxismus«). Sie promovierte über Rembrandt, heiratete den Kommunisten Laszlo Radvanyi, zog mit ihm nach Berlin, brachte die gemeinsamen Kinder Peter und Ruth zur Welt, veröffentlichte Erzählungen in der Frankfurter Zeitung. 1928 wurde sie Mitglied der KPD und des neu gegründeten Bundes proletarisch-revolutionärer Schriftsteller. Unter ihrem Künstlernamen Anna Seghers erschien bei Kiepenheuer ihr erstes Buch, »Aufstand der Fischer von St. Ba...